В Луге осколок от бутылки серьезно повредил глаз 16-летней девушки

В Луге девушка поранилась осколком от бутылки с лимонадом. Фото: pixabay.com

В Луге девушка поранилась осколком от бутылки с лимонадом. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в городе Луга в тяжелом состоянии доставили 16-летней девушки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля рано утром из Детской больницы сообщили, что около полутора часов назад поступила девушка. Ей диагностировали проникающее ранение левого глаза с выпадением радужки.

Оказалось, что все произошло 17 июля в 23:00 на улице Толмачева в поселке Толмачево. Там, при закрытии двери автомобиля марки ВАЗ-2108, разбилась бутылка с лимонадом. Осколок попал девушке в глаз .

За рулем машины был 26-летний мужчина. Он-то и отвез несовершеннолетнюю в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сизова годовалый ребенок упал на разбитый стакан и попал в больницу.