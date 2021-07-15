На Сизова годовалый ребенок упал на разбитый стакан и попал в больницу

Ребенок поскользнулся и упал на стекла. Фото: pixabay

Ребенок поскользнулся и упал на стекла. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам его родителей, мальчик упал на разбитый стакан.

В среду, 14 июля, в полицию поступило сообщение о госпитализации годовалого ребенка из квартиры дома на проспекте Стачек. Медики диагностировали у него проникающее ранение грудной клетки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , родители малыша пояснили, что 13 июля в 22:12 по месту жительства ребенок поскользнулся и упал на разбившийся стакан.

Семья, где проживает мальчик, полная, благополучная, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о госпитализации ребенка, оставшегося без родителей после поножовщины на проспекте Просвещения. Врачи диагностировали у школьника поверхностные порезы, состояние ребенка оценивалось как среднетяжелое.