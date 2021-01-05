Ребенка, оставшегося без родителей после поножовщины на проспекте Просвещения, госпитализировали

Восьмилетний ребенок, который за минувшую ночь лишился обоих родителей в результате поножовщины на проспекте Просвещения, находится в Детской городской больницы №2.

О состоянии пострадавшего дитя рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Врачи диагностировали у школьника поверхностные порезы, состояние ребенка оценивается как среднетяжелое. В медицинском учреждении с малышом, к счастью, находится бабушка.

Как сложится дальнейшая судьба ребенка, неизвестно. Напомним, что его мать и свою супругу прошедшей ночью зарезал отец семейства, который затем, убегая от полицейских, сорвался с балкона 9 этажа и разбился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предварительной причиной происшествия называют ссору мужчины с женой или встречу с «черными» риэлторами, о которых петербуржец заявил, позвонив в полицию. Подробности трагического и запутанного происшествия по-прежнему выясняются.