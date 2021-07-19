РПЦ через суд пытается переименовать Смоляную улицу обратно в Книпович

В апреле улицу Книпович переименовали в Смоляную. Фото: google.maps

В апреле улицу Книпович переименовали в Смоляную. Фото: google.maps

Горсуд Петербурга зарегистрировал коллективный иск о признании незаконным переименования властями улицы Книпович в Смоляную. В суд с таким требованием обратились представители РПЦ и администрация Невского района.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, под коллективным административным исковым заявлением подписался 31 человек. Заинтересованными лицами выступили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, администрация Невского района, православная местная религиозная организация «Приход храма Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)».

Они потребовали признать незаконными действия Смольного, который постановил вернуть улице Книпович историческое название Смоляная. Истцы просят вернуть наименование улицы Книпович на карты, а на фасадах домов развесить таблички с прежним названием улицы.

Заявление по поводу признания постановления правительства недействующим оставили без движения до 2 августа 2021 года. В остальной части истцам отказали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что улице Книпович вернули историческое название Смоляная.