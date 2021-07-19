В Петербурге откроется кафе, в котором будут работать бывшие бездомные

В Петербурге откроется кафе, в котором будут работать бывшие бездомные
В кафе будут работать бывшие бездомные. Фото: pixabay.com

Благодаря этому опыту они смогут получить новый опыт и устроиться на работу.

Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин рассказал о намерении открыть в Санкт-Петербурге кафе, в котором будут работать бывшие бездомные. Своей идеей он поделился в Facebook.

Свердлин объяснил, что видео подобные заведения в Оксфорде и Лондоне. Они необходимы для того, чтобы бывшие бездомные смогли получить опыт в определенной сфере, а затем могли бы устраиваться на другую работу. Так, подопечные «Ночлежки» смогут примерить на себя роль официанта, помощника повара, администратора.

Это значит, что около 20 человек в год смогут освоить новую профессию и вернуться к обычной жизни. Вся прибыль от кафе будет идти на работу приютов, заверил Свердлин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных.

бездомные кафе новости СПб ночлежка


 

Новости партнеров
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Студентке, сбившей трех детей в Москве, изменили меру пресечения
Беглов напомнил о непростой эпидемиологической обстановке в Петербурге
В Петербурге откроется кафе, в котором будут работать бывшие бездомные
У «Беговой» заметили бегающего кабана
В Ленобласти 20 июля ожидаются дожди и ветер до 18 м/с
Путин назвал четыре главные проблемы России
В Тихвине у шлюза нашли бездыханное тело вахтовика
Пожар в гараже на Белградской тушили 10 человек