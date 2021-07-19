В Петербурге откроется кафе, в котором будут работать бывшие бездомные

Благодаря этому опыту они смогут получить новый опыт и устроиться на работу.

Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин рассказал о намерении открыть в Санкт-Петербурге кафе, в котором будут работать бывшие бездомные. Своей идеей он поделился в Facebook.

Свердлин объяснил, что видео подобные заведения в Оксфорде и Лондоне. Они необходимы для того, чтобы бывшие бездомные смогли получить опыт в определенной сфере, а затем могли бы устраиваться на другую работу. Так, подопечные «Ночлежки» смогут примерить на себя роль официанта, помощника повара, администратора.

Это значит, что около 20 человек в год смогут освоить новую профессию и вернуться к обычной жизни. Вся прибыль от кафе будет идти на работу приютов, заверил Свердлин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных.