В Петербурге из-за коронавируса закрыли более 90 кафе и ресторанов

В основном пострадали заведения, расположенные в торговых центрах.

Эксперты рассказали о том, как пандемия сказалась на общепите Санкт-Петербурга. Данными делится РИА Недвижимость, ссылаясь на компанию JLL.

С начала 2021 года в торговых центрах города закрыли более 30 заведения. Всего из-за пандемии прекратили свое существование 93 кафе и ресторана. Все дело во введенных ограничительных мерах, которые влияют на работу фуд-кортов – сейчас они снова закрыты.

Также в торговых центрах активно закрываются магазины с одеждой и аксессуарами, магазины, связанные с развлечениями и магазины с детскими товарами. Большой удар был нанесен в том числе кинотеатрам – один из них закрылся в «Пике».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации.