В Петербурге из-за коронавируса закрыли более 90 кафе и ресторанов

В Петербурге из-за коронавируса закрыли более 90 кафе и ресторанов
Фуд-корт в петербургском торговом центре. Фото: Gazeta.SPb

В основном пострадали заведения, расположенные в торговых центрах.

Эксперты рассказали о том, как пандемия сказалась на общепите Санкт-Петербурга. Данными делится РИА Недвижимость, ссылаясь на компанию JLL.

С начала 2021 года в торговых центрах города закрыли более 30 заведения. Всего из-за пандемии прекратили свое существование 93 кафе и ресторана. Все дело во введенных ограничительных мерах, которые влияют на работу фуд-кортов – сейчас они снова закрыты.

Также в торговых центрах активно закрываются магазины с одеждой и аксессуарами, магазины, связанные с развлечениями и магазины с детскими товарами. Большой удар был нанесен в том числе кинотеатрам – один из них закрылся в «Пике».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации.

новости СПб общепит пандемия


 

Новости партнеров
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге из-за коронавируса закрыли более 90 кафе и ресторанов
Врач развеял популярный миф о диабете
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
В Гатчине росгвардеец спас женщину от грабителя с ножом
В Петроградском районе загорелся мусор в шахте лифта
Мурашко рекомендует не пить какое-то время после вакцинации
На Наставников легковушка сбила велосипедиста: на месте работают врачи
В Петербурге пьяный шестиклассник угодил в больницу