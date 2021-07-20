На создание в РФ «санитарного щита» направят около 30 млрд рублей

Россия в течении ближайших четырех лет хочет направить около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По поручению президента России Владимира Путина разработали проект «санитарный щит». Так, должно появиться предупреждение завоза опасных вирусов в страну и развития пандемий, возможность за считанные дня разрабатывать новые тест-системы на новые вирусы и за четыре месяца — вакцины против них. Также в планах есть создание информационного сайта, на котором любой человек сможет получить верную информацию о состоянии окружающей среды и вирусной обстановки. На это хотят направить до 30 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, чего не стоит пить после прививки от коронавируса. Своими рекомендациями он поделился в эфире телеканала «Россия 24».