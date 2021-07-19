Мурашко рекомендует не пить какое-то время после вакцинации

Мурашко рекомендует не пить какое-то время после вакцинации
Мурашко рекомендует поберечь себя после вакцинации. Фото: kremlin.ru

Также не стоит активно заниматься спортом и ходить в баню.

Министерств здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, чего не стоит делать после прививки от коронавируса. Своими рекомендациями он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что стоит исключить на время серьезные физические нагрузки и занятие спортом. Также нельзя ходить в баню и употреблять алкоголь – последнее не нужно делать за три дня до вакцинации и спустя три дня после. Мурашко посоветовал соблюдать «лечебно-охранительный режим» — особенно тем, у кого есть нарушение сердечного ритма.

Министр отметил, что большинство обычно хорошо переносит иммунизацию, но все очень индивидуально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приступили к испытаниям новой вакцины от коронавируса.

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