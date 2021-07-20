Росавиация не дала перевозчикам доступ к полетам на курорты Египта

Авиакомпании подали заявки на полеты в Египет по более, чем 230 направлению. Фото: pixabay

Авиакомпании подали заявки на полеты в Египет по более, чем 230 направлению. Фото: pixabay

Росавиация отклонила вся заявки авиакомпаний на полеты из российских аэропортов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Это связано с отсутствием рекомендаций оперштаба.

Отказы получили авиакомпании на полеты из столицы в Шарм-эш-Шейх, лоукостеры на полеты из города на Неве в Хургаду, «Уральские авиалинии» на увеличение количества рейсов по курортному направлению и другие. Авиакомпании подали заявки на полеты в Египет по более, чем 230 направлению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией. Решение пересмотрят ближе к середине августа. Россия приняла решение о продлении приостановки авиасообщения с Танзанией. Оно будет действовать до 17 августа, о чем 19 июля сообщает ТАСС. Известно, что в Танзанию россияне не смогут летать из-за непростой эпидемиологической обстановки.