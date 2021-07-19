Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Россияне пока не смогут попасть в Танзанию. Фото: pixabay.com

Решение пересмотрят ближе к середине августа.

Россия приняла решение о продлении приостановки авиасообщения с Танзанией. Оно будет действовать до 17 августа, о чем 19 июля сообщает ТАСС.

Известно, что в Танзанию россияне не смогут летать из-за непростой эпидемиологической обстановки. В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией считают, что поездки в страну могут повлиять распространению ковида и новых штаммов.

Напоминаем, что Танзания была одной из первых стран, с которой Россия возобновила авиасообщение в августе 2020 года. Затем оно было приостановлено в апреле 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция приостановит авиасообщение с шестью странами из-за COVID-19.

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