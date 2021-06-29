Турция приостановит авиасообщение с шестью странами из-за COVID-19

Турция приостановит авиасообщение с шестью странами из-за COVID-19
 После этого им предстоит карантин на две недели. Фото: Пресс-служба аэропорта

Турция приостанавливает авиасообщение с некоторыми странами из-за распространения новых штаммов COVID-19.

Об этом сообщают «Известия». Так Турция приостанавливает с 1 июля авиасообщение с Индией, Шри-Ланкой, Бразилией, Непалом, ЮАР и Бангладеш. Прямые рейсы из этих государств в Турцию будут запрещены.

Прилетевшие в Турцию люди, которые были в указанных странах в течение последних двух недель перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в страну. После этого им предстоит карантин на две недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия обошла Турцию по числу зараженных COVID. До 26 июня Россия находилась на шестом месте по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией. Однако сегодня РФ оказалась на строчку выше, обогнав Турцию.

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