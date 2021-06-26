«Движение вверх» : Россия обошла Турцию по числу зараженных COVID

&#171;Движение вверх&#187; : Россия обошла Турцию по числу зараженных COVID
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Фото: Pixabay

До сегодняшнего дня, до 26 июня Россия находилась на шестом месте по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией. Однако сегодня РФ оказалась на строчку выше, обогнав Турцию.

По данным оперативного штаба, Россия с шестого места переместилась на пятое, оставив позади Турцию.

На 26 июня в РФ зафиксировано 5 млн 409 тыс. 088 инфицированных, и 132 064 погибших от COVID-19 человека.

Турция же далеко не отстает, в стране 5 млн 398 тыс. 878 инфицированных, погибло же 49 473 человека от коронавируса.

На первом месте «анитрейтинга» по заболеваемости COVID-19 остается США. В стране 34 млн 482 тыс. 672 зараженных, при том 619 152 погибших.

На второй строчке расположилась Индия, там 30 млн 183 тыс. 143 инфицированных, и 394 524 погибших.

На третьем же находится Бразилия с 18 млн 322 тыс. 760 зараженных и 511 272 умерших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид-стационары Петербурга срочно ищут медиков из-за нехватки персонала.

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