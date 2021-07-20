В Петербурге полдня будут трехбалльные пробки

Жители Петербурга в нескольких районах проводят утро вторника в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до трех баллов, при этом к обеду ситуация нисколько не изменится.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 утра заторы на дорогах достигли 3 баллов. Кроме того такая ситуация не будет меняться вплоть до 14 часов. Пробки также будут трехбалльные.

Красным отмечены участки на Гражданском проспекте, на проспекте Непокоренных, на Большой Пушкарской улице, на Кронверской набережной, на Дворцовой набережной, на Воскресенской и Свердловской набережных, на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на набережной Обводного канала, на Московском проспекте, на проспекте Римского-Корсакова, на Садовой улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге.