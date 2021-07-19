МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге

Жителей и гостей города на Неве предупреждают об ухудшении погодных условий во вторник, 20 июля.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу оповещают горожан о грозах и сильном ветре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются грозы. Однако плохая погода коснется не всех районов города. Ожидается, что ненастье будет местами. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что жара может усугубить течение ковидом, особенно у людей с патологией сердца и сосудов.