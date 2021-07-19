МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге

МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге
В Петербурге прогнозируют грозы. Фото: Baltphoto

Жителей и гостей города на Неве предупреждают об ухудшении погодных условий во вторник, 20 июля.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу оповещают горожан о грозах и сильном ветре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются грозы. Однако плохая погода коснется не всех районов города. Ожидается, что ненастье будет местами. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что жара может усугубить течение ковидом, особенно у людей с патологией сердца и сосудов.

грозы непогода новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания
Восемь утопленников за уик-энд: жара губит обитателей Петербурга и области
В Луге осколок от бутылки серьезно повредил глаз 16-летней девушки
В Пулково в понедельник задержали шесть авиарейсов
В результате конфликта в Новом Свете мужчина получил ранение в ягодицу
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Травмированная петербурженка отсудила 334 тысячи рублей за скользкие дорожки
МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге