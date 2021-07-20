Вирусолог перечислил преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Хромых обратил внимание на то, что ее просто производить, хранить и перевозить. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Хромых обратил внимание на то, что ее просто производить, хранить и перевозить. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Преимуществами вакцины «ЭпиВакКорона» является то, что она не опасная, у нее нет побочных эффектов, ее легко производить и транспортировать, заявил профессор вирусологии Александр Хромых.

Так, безопасность этой вакцины и отсутствие побочных эффектов — серьезное преимущество для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Хромых обратил внимание на то, что ее просто производить, хранить и перевозить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины. На что повлияет отказ от второго компонента вакцины от COVID-19 рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. Так, он уверен, что жители России, вакцинирующиеся «для галочки» лишь первой дозой препарата, сильно рискуют. Аграновский говорит, что у них не полностью формируется защитный слой антител.