В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23,2 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23,2 тысяч человек
Петербуржцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 23 200 человек.

Об этом стало известно во вторник, 20 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 28 588 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как часто женщины заражаются коронавирусом.

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