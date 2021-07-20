Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35

Россия получила несколько заказов от зарубежных заказчиков на поставку истребителей Су-35.

России часто поступают заявки на самолеты Су-35. Кто-то хочет сразу приобрести технику, кто-то просит показать истребитель в действии, а кто-то хочет экскурсию по заводу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Су-35 отлично зарекомендовал себя в операция России в Сирии. От Пекина еще не поступали заявки, однако Россия готова сотрудничать с Китаем. Ранее в Поднебесную продали более 20 самолетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госкорпорация «Ростех» опубликовал первую фотографию носовой части новейшего однодвигательного истребителя, которого презентуют на авиасалоне МАКС-2021. Снимок был размещен в Telegram-канале корпорации. На нем видна носовая часть истребителя. Он был создан с применением спецтехнологий.