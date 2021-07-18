«Ростех» показал фото носовой части новейшего истребителя

Госкорпорация «Ростех» опубликовал первую фотографию носовой части новейшего однодвигательного истребителя, которого презентуют на авиасалоне МАКС-2021.

Снимок был размещен в Telegram-канале корпорации. На нем видна носовая часть истребителя. Он был создан с применением технологий малозаметности боевых самолетов. Ее особенность — сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, а снизу размещен воздухозаборник. Истребитель имеет серую камуфляжную окраску пиксельного типа.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?», — гласит подпись к фотографии.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. «Ростех» и ОАК будут вести онлайн-трансляции на YouTube.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ростех» показал первый снимок новейшего однодвигательного истребителя. Фотографию сопроводили надписью Wanna see me naked? («Хочешь увидеть меня раздетым?»)