«Ростех» показал первый снимок новейшего однодвигательного истребителя

&#171;Ростех&#187; показал первый снимок новейшего однодвигательного истребителя
Новейший истребитель станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Фото: скриншот Facebook

Госкорпорация «Ростех» поделилась фотографией новейшего российского истребителя, который станет главной премьерой авиационно-космического салона МАКС-2021.

Публикация появилась на странице Ростеха в Facebook. На снимке запечатлен перспективный однодвигательный военный самолет в черном чехле. Фотографию сопроводили надписью Wanna see me naked? («Хочешь увидеть меня раздетым?»)

Ранее в пресс-службе Ростеха сообщали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит на авиакосмическом салоне принципиально новый военный самолет.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. «Ростех» и ОАК будут вести онлайн-трансляции на YouTube.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения.

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