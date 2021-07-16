«Ростех» показал первый снимок новейшего однодвигательного истребителя

Госкорпорация «Ростех» поделилась фотографией новейшего российского истребителя, который станет главной премьерой авиационно-космического салона МАКС-2021.

Публикация появилась на странице Ростеха в Facebook. На снимке запечатлен перспективный однодвигательный военный самолет в черном чехле. Фотографию сопроводили надписью Wanna see me naked? («Хочешь увидеть меня раздетым?»)

Ранее в пресс-службе Ростеха сообщали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит на авиакосмическом салоне принципиально новый военный самолет.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. «Ростех» и ОАК будут вести онлайн-трансляции на YouTube.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения.