В Гатчине неизвестный приставил металлический предмет к шее женщины

В Гатчине на женщину напали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Гатчине на женщину напали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Гатчинском районе за разбойное нападение на женщину задержали 34-летнего гражданина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 июля в 00:30 правоохранители Гатчинского района получили сообщение о криках на улице.

Уже через 25 минут наряд полиции выяснил, что примерно в 00:20 в Гатчине, на улице Академика Константинова у дома 6, неизвестный прислонил металлический предмет к шее и избил 44-летнюю женщину.

У пострадавшей, которая работает поваром, злоумышленник похитил мобильный телефон, стоимостью 15 тыс. рублей.

В 04:30 оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. На улице Крупской у дома 8 по «горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний неработающий мужчина, к тому же, в состоянии алкогольное опьянения.

Пострадавшую же госпитализировали в медицинское учреждение. Затем женщину в удовлетворительном состоянии опустили домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин напали на подростков в Гатчинском парке.