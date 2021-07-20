В Гатчине неизвестный приставил металлический предмет к шее женщины

В Гатчинском районе за разбойное нападение на женщину задержали 34-летнего гражданина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 июля в 00:30 правоохранители Гатчинского района получили сообщение о криках на улице.
Уже через 25 минут наряд полиции выяснил, что примерно в 00:20 в Гатчине, на улице Академика Константинова у дома 6, неизвестный прислонил металлический предмет к шее и избил 44-летнюю женщину.
У пострадавшей, которая работает поваром, злоумышленник похитил мобильный телефон, стоимостью 15 тыс. рублей.
В 04:30 оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. На улице Крупской у дома 8 по «горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний неработающий мужчина, к тому же, в состоянии алкогольное опьянения.
Пострадавшую же госпитализировали в медицинское учреждение. Затем женщину в удовлетворительном состоянии опустили домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин напали на подростков в Гатчинском парке.