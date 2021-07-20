ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID-19

ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID-19
Некоторые данные подтверждают, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что прививка кормящих матерей против COVID-19 не несет рисков и, напротив, может защитить их детей от Вируса.

Несколько краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие вакцинации кормящих матерей. Некоторые данные подтверждают, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку. Так, ВОЗ не рекомендуют прекращать из-за прививки кормление грудью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ВОЗ также советует вакцинироваться беременным и предупреждает, что при беременности высок риск тяжелого протекания COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог перечислил преимущества вакцины «ЭпиВакКорона». Преимуществами вакцины «ЭпиВакКорона» является то, что она не опасная, у нее нет побочных эффектов, ее легко производить и транспортировать, заявил профессор вирусологии Александр Хромых.

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