В Ленобласти за сутки коронавирусом заболели 245 человек

В Ленобласти за весь период от коронавируса умерло 1 977 человек. Фото: Pixabay

В Ленобласти за весь период от коронавируса умерло 1 977 человек. Фото: Pixabay

В Ленинградской области фиксируется еще 245 новых случаев заболевания COVID-19, об этом сообщают в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 20 июля.

За указанный период стало известно о 13 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 53 414 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 46 312 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на втором — 1 934 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 188 человек. Третье место у Подмосковья — 2 478 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура не влияет на распространение инфекции, но новые штаммы COVID-19 отличаются устойчивостью к жаре.