Россиянам рассказали об устойчивости новых штаммов коронавируса к жаре

Температура не влияет на распространение инфекции, но новые штаммы COVID-19 отличаются устойчивостью к жаре. Об этом заявили доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

Он уверен, жара не всегда хорошо влияет на снижение заболеваемости. Такова тяжелая ситуация ссложилась в Бразилии и Индии, где очень жарко, за +40.Об этом сообщает Ura.ru.

Некоторые свойства штамма очень сильные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опасный синдром нашли у переболевших COVID-19 детей в Индии. Детей в Индии, которые перенесли COVID-19, поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медобразования в Чандигархе профессор Джаяшри отметил, что данному синдрому уже год, но количество случаев увеличивается.