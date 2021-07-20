В Пулково 20 июля задержали 5 рейсов

В Пулково 20 июля задержали 5 рейсов
Из Пулково вовремя не вылетят пять самолетов. Фото: Baltphoto

Во вторник, 20 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Новосибирска и Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Антальи ZF 8793 и N4 1833. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:00 и в 14:05, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс S7 5004 до Новосибирска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:15.

Также задерживают рейс U6 511 до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 16:00.

Кроме того, позже положенного вылетит рейс 7R 553 до Воронежа. Воздушное судно должны были отправить в 02:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

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