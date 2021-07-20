Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела

Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела
Сейчас в стране применяют более 140 разных видов тест-систем. Фото: https://pixabay.com/

Для получения точных данных о наличии антител к COVID-19 тесты следует сдавать в одних и тех же лабораториях.

Сейчас в стране применяют более 140 разных видов тест-систем. Они отличаются по чувствительности, количественной и качественной оценке антител, пишет РБК.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же методикой, можно сравнивать между собой», — объяснил сотрудник «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Он отметил, что каждая медлаборатория использует собственные показатели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рассуждать о большей летальности Дельта-штамма COVID-19 не правильно. Он просто заражает больше людей, а смертность от него ниже. Информацию о летальности этого штамма опроверг замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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