Информацию о большей летальности от индийского штамма опровергли

Так, Горелов уверен, что основной контингент пациентов сейчас составляют люди 14-29 лет. Фото: pixabay.com

Так, Горелов уверен, что основной контингент пациентов сейчас составляют люди 14-29 лет. Фото: pixabay.com

Рассуждать о большей летальности Дельта-штамма COVID-19 не правильно. Он просто заражает больше людей, а смертность от него ниже. Информацию о летальности этого штамма опроверг замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт обратил внимание на то, что Дельта-штамм является более заразным и имеет короткий инкубационный период. Так, Горелов уверен, что основной контингент пациентов сейчас составляют молодые люди. Об этом сообщает «Россия 24».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 770 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 6 тыс. 536 человек.