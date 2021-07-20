Прокуратуру заинтересовал петербургский детсад, где отравились дети

Прокуратура Северной столицы начала проверку в детском саду после того, как стало известно об отравлении воспитанников учреждения.
Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту отравления воспитанников детского сада № 55.
Орган выяснит все обстоятельства случившегося и проверит исполнение законодательства при организации детского питания.
После получения результатов проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администрацию четырех детских садов Северной столицы обязали сменить изношенные игровые площадки на новые. Качели и горки находятся в полуразрушенном состоянии.