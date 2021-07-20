Прокуратуру заинтересовал петербургский детсад, где отравились дети

Прокуратуру заинтересовал петербургский детсад, где отравились дети
Возможно, дети отравились в детском саду. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы начала проверку в детском саду после того, как стало известно об отравлении воспитанников учреждения.

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту отравления воспитанников детского сада № 55.

Орган выяснит все обстоятельства случившегося и проверит исполнение законодательства при организации детского питания.

После получения результатов проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администрацию четырех детских садов Северной столицы обязали сменить изношенные игровые площадки на новые. Качели и горки находятся в полуразрушенном состоянии.

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