Администрацию четырех детсадов Северной столицы обязали поменять старые площадки

В детсадах в Петербурге заменят горки и качели. Фото: pixabay

В детсадах в Петербурге заменят горки и качели. Фото: pixabay

Администрацию четырех детских садов Северной столицы обязали сменить изношенные игровые площадки на новые.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга на месте старых горок и качелей создадут новые.

Известно, что когда стали проводить проверки в учреждениях для дошкольниках в Василеостровском районе, то установили, что в детсаде № 1, №14, №22 и №34 игровые площадки в плохом состоянии.

Так, качели и горки были в полуразрушенном состоянии.

Сообщается, что в настоящее время опасные конструкции разобраны. Теперь вместо них установят новые.

Стоит заметить, что шестеро сотрудников детских садов были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детский сад на Октябрьской набережной, построенный Setl Group, принял первых ребят.