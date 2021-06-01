Детский сад на Октябрьской набережной, построенный Setl Group, принял первых ребят

Детский сад на Октябрьской набережной, построенный Setl Group, принял первых ребят
Для украшения фасадов использовали светло-желтую штукатурку, малиновую, сиреневую и синюю. Фото: Setl Group

Новый детский сад №71 в проекте высокого комфорт-класса «Pulse на набережной» от Setl Group принял первых малышей. Для них созданы две группы, которые будут работать летом. А торжественное открытие запланировано на конец лета — начало осени. Сад в Невском районе рассчитан на 190 малышей.

Здание по Октябрьской набережной 34 к.3 очень яркое и солнечное. Такое же внутреннее оформление. Для украшения фасадов использовали светло-желтую штукатурку, малиновую, сиреневую и синюю. А игровые украсили изображениями героев мультфильмов.

Для украшения фасадов использовали светло-желтую штукатурку, малиновую, сиреневую и синюю. Фото: Setl Group

В садике будут работать 10 групп для разных возрастов. Для занятий музыкой и физкультурой готовы отдельные помещения.

На территории садика благоустроили площадки с навесами от дождя, песочницами и беседками, оборудовали спортивную площадку.

Брокером проекта «Pulse на набережной» является «Петербургская Недвижимость».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый детсад с бассейном построят в Приморском районе.

Setl Group дети детский сад невский район санкт-петербург


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
2,3 млрд рублей выделят на строительство съезда с ЗСД в районе Шкиперского ...
В Пушкине «Четырнадцатая» снесла знак, ограждение и чуть не ...
В Петербурге 15 пляжей одобрили для купания
Детский сад на Октябрьской набережной, построенный Setl Group, принял ...
От диагностики опухоли до металлургии: как использовать тепловизор
В Роскачестве разъяснили, законно ли кормление грудью в общественных местах
Из акватории Финского залива транспортная полиция спасла людей со ...
Мужчина не выпускал из квартиры 10-летнего ребенка в Ленобласти