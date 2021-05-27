Новый детсад с бассейном построят в Приморском районе

Новый детсад с бассейном построят в Приморском районе
Новый детский сад будет построен в Приморском районе. Фото: pixabay.com

В Петербурге на севере города возведут детский сад рассчитанный на 140 малышей, в котором будет бассейн.

27 мая «Группа ЛСР»сообщает, что детский садик будет располагаться на территории нового жилого комплекса.

Так, в Приморском районе Северной столицы уже предстоящей осенью стартует строительство детского сада с бассейном на 140 детей.

Помимо бассейна в учреждении планируется музыкальный и спортивный залы. На участке создадут восемь игровых площадок с навесами, а также спортивную площадку и велосипедную парковку.

Детсад будет находиться на территории жилого комплекса, проектированием которого занималась компания «ЛСР».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детские сады Северной столицы стали переходить на летний график работы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что родители Петербурга и Ленобласти возмутились запретом обмениваться детсадами по договоренности

детсад новости СПб приморский район


 

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