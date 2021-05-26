В Петербурге детсады начинают работать по летнему графику

Детские сады Северной столицы стали переходить на летний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Учреждения для малышей начнут работать по такому графику, который учитывает фактическую потребность и необходимость подготовить помещения садов к новому учебному году.

Таким образом, по плану проведения ремонтных работ, власти каждого района Петербурга создали графики дежурных групп на летние месяцы.

Известно, что такие данные будут доступны на официальных сайтах администраций районов и районных отделов образования.

Стоит отметить, что в детских садах, которые станут принимать дошкольников с июня по август будут строго соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родители Петербурга и Ленинградской области возмутились запретом обмениваться детсадами по договоренности.