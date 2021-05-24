Родители Петербурга и Ленобласти возмутились запретом обмениваться детсадами по договоренности

Раньше ребенка можно было перевести в другое учреждение по встречному заявлению, а теперь необходимо подать документы в автоматизированную информационную систему. Фото: Pixabay

Раньше ребенка можно было перевести в другое учреждение по встречному заявлению, а теперь необходимо подать документы в автоматизированную информационную систему. Фото: Pixabay

Жителям Ленобласти, желающим отправить ребенка в детский сад, который расположен ближе к дому, нужно заново вставать в общую очередь. Вышедшим запретом на обмен местами в детских садах (в рамках борьбы против коррупции) возмущены и родители в Петербурге.

Как сообщил Peterburg2 со ссылкой на комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» региона, смена детсадика осуществляется строго по регламенту, закрепленному в Приказе Министерства образования и науки РФ. Так, для перевода ребенка необходимо подать заявление в автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад» через госуслуги или gu.lenobl.ru.

В соцсетях жители Ленобласти выражают недовольство таким переменам. Остро вопрос с переводом детей, по традиции, в Мурино и Кудрово. В Северной столице одним из проблемных районов города называют Приморский.

Петербуржцам для такого перехода нужно взять справку в своем учреждении и через МФЦ или госуслуги встать на перевод для внеочередного зачисления. Некоторым петербуржцам приходится ждать желаемый садик больше года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе открылся новый детский сад с бассейном. Сад строился пять лет и сменил трех подрядчиков.