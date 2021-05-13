В Приморском районе открылся новый детский сад с бассейном

Сегодня открылся новый детский сад №19 в Приморском районе. В открытии садика принял участие губернатор Александр Беглов.

Губернатор высоко оценил проведенные работы, сообщает Смольный. Сад строился пять лет и сменил трех подрядчиков. Только после поручения Беглова садик все же удалось достроить.

У детского сада есть бассейн, спортзал, музыкальный зал. Кроме плавания дети будут учиться ПДД. Для этого в саду специально создан автогородок с «зебрами».

Детский сад начнёт свою работу поэтапно. В этом месяце откроется четыре группы, с июня еще столько же групп. С осени садик заработает в полную мощность. Тогда начнут работу еще две группы для детей до трёх лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в детские лагеря.