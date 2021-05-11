МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в детские лагеря

Документы на третью смену надо принесли до 15 июля, на четвертую - до 6 августа. Фото: Pixabay

Документы на третью смену надо принесли до 15 июля, на четвертую - до 6 августа. Фото: Pixabay

МФЦ Северной столицы начали прием заявлений на оплату путевок для льготников и на частичную компенсацию цены путевок для детей работающих на 3 и 4 смены.

МФЦ начал работать с половины десятого, а к 12:00, как сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи, от родителей приняли более тысячи заявлений. 626 – на полную оплату и 382 – на частичную компенсацию.

Документы на третью смену надо принести до 15 июля, на четвертую — до 6 августа. Если вы получаете сертификат на оплату части, то документы примут до 23 июня на 3 смену и до 6 июля на четвертую смену.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь. Родители маленьких петербуржцев смогут получить компенсацию за летний отдых детей в размере 20 124 рубля. Эту сумму во время брифинга сегодня назвал зампредседателя комитета по образованию Андрей Борщевский.