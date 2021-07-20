В Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада

В Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада
В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада. Фото: сайт Минобороны

Горожанам стоит заранее продумать свой маршрут.

В Санкт-Петербурге 22 июля состоится репетиция Главного Военно-морского парада. В связи с этим будут разведены некоторые мосты, а также введены ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 9 утра до двух часов дня разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный мосты, а также ограничат движение транспорта по ряду улиц в центре города.

«Автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191; троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22; трамвай № 3 будут следовать по объездным или укороченным трассам»,

— говорится в сообщении.

Репетиция внесет свои коррективы. Фото: комитет по транспорту

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Военно-морской парад ограничит движение по дамбе.

военно-морской парад новости СПб развод мостов репитиция


 

Новости партнеров
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выясняют, почему мастер чуть не остался без глаза
Студентку, сбившую троих детей, поместили в СИЗО-6
В Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада
Военно-морской парад ограничит движение по дамбе
В Петербурге не умер от коронавируса ни один привитый человек
В петербургские колледжи пойдут более 25 тысяч выпускников школ
В Невском районе нашли бесхозные картриджи: экологи негодуют
На Северном проспекте полностью сгорел автомобиль