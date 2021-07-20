В Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада

Горожанам стоит заранее продумать свой маршрут.

В Санкт-Петербурге 22 июля состоится репетиция Главного Военно-морского парада. В связи с этим будут разведены некоторые мосты, а также введены ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 9 утра до двух часов дня разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный мосты, а также ограничат движение транспорта по ряду улиц в центре города.

«Автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191; троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22; трамвай № 3 будут следовать по объездным или укороченным трассам»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Военно-морской парад ограничит движение по дамбе.