В Петербурге ожидается до +22 градусов тепла

В среду, 21 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза и ливень. Днем существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ожидается на уровне +14…+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +20…+ 22 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться. По прогнозам синоптиков, с выходных температура снова пойдет вверх, и ко Дню ВМФ ожидается 25-27 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.