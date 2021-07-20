Проливные дожди накрыли Петербург

Проливные дожди накрыли Петербург
В Петербург пришли дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

После долгой и изнурительной жары в Петербург пришли дожди и принесли прохладу.

К вечеру 20 июля город накрыл ливень с сильным, порывистым ветром.

По данным карты осадков сервиса «Яндекс.Погода», дождь льет в центре и на западе Петербурга. Возможно, скоро он дойдет и до восточных районов города.

Возможно усилится ветер. В таком случае лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.

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