Во вторник в Петербурге будет облачно, дождливо и до +22 градусов

Во вторник в Петербурге будет облачно, дождливо и до +22 градусов
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня жителей Северной столицы ожидает ухудшение погодных условий.

Во вторник, 15 июня, городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, в первой половине дня в прибрежных районах местами с порывами до сильного.

Как сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем воздух снова прогреется до +20…+22. Атмосферное давление изменится мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о грозах и шквалистом ветре. Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей.

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