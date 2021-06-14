Жителей Ленобласти предупредили о грозах и шквалистом ветре

Жителей Ленобласти предупредили о грозах и шквалистом ветре
В течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Фото: pixabay

Во вторник, 15 июня, в Ленинградской области ожидается сильный ветер.

Скорость может достигать 15-17 метров в секунду, предупреждает регионального ГУ МЧС РФ. В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем в отдельные районах ожидаются грозы.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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