Стало известно, когда в Бразилию прибудет первая партия «Спутника V»

Стало известно, когда в Бразилию прибудет первая партия &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Первые дозы российской вакцины «Спутник V» прибудут в Бразилию 28 июля.

«Да, подтверждено», — сообщил РИА «Новости» источник в правительстве штата Пиауи, отвечая на соответствующий вопрос.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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