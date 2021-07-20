В Петергофе нашли боеприпас времен ВОВ

В Петергофе нашли боеприпас времен ВОВ
Специалисты ОМОН изъяли боеприпас. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Во время стройки на одном из участков улицы Беловой в Петергофе нашли металлический предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На место прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии и установила, что это неразорвавшаяся 50-миллиметровая минометная мина времён Великой Отечественной войны в состоянии коррозии.

Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что боеприпасы были найдены в поселке Лесное. Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. В ходе выезда в лесном массиве в 3 км от поселка Лесное обнаружены и изъяты предметы вооружения времен ВОВ.

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