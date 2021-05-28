Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Пушкинском районе

В Пушкинском районе Петербурга нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни людей нет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, боеприпасы были найдены в поселке Лесное. Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. В ходе выезда в лесном массиве в 3 км от поселка Лесное обнаружены и изъяты предметы вооружения времен ВОВ, среди которых:

1. Минометные мины калибра 81 мм — 10 ед.; 2. Минометные мины калибра 82 мм — 6 ед.; 3. Минометные мины калибра 50 мм — 9 ед.; 4. Артиллерийский снаряд 76 мм – 8 ед.; 5. Реактивный снаряд М28 – 1 ед.;

Общий вес в тротиловом эквиваленте составляет 58,86 кг. Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга взрывотехники ОМОН обезвредили несколько снарядов времен войны, найденных случайно при земляных работах.