Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Пушкинском районе

Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Пушкинском районе
Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Пушкинском районе Петербурга нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни людей нет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, боеприпасы были найдены в поселке Лесное. Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. В ходе выезда в лесном массиве в 3 км от поселка Лесное обнаружены и изъяты предметы вооружения времен ВОВ, среди которых:

1. Минометные мины калибра 81 мм — 10 ед.; 2. Минометные мины калибра 82 мм — 6 ед.; 3. Минометные мины калибра 50 мм — 9 ед.; 4. Артиллерийский снаряд 76 мм – 8 ед.; 5. Реактивный снаряд М28 – 1 ед.;

Общий вес в тротиловом эквиваленте составляет 58,86 кг. Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга взрывотехники ОМОН обезвредили несколько снарядов времен войны, найденных случайно при земляных работах.

боеприпасы вов Пушкинский район


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Студент лишился Audi средь бела дня в центре Петербурга
Пенсионерка с Пискаревского расплатилась за санобработку от клопов набитым ...
Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Пушкинском районе
Вакцинированным от COVID россиянам разрешат въезд в Таиланд
В Болгарии раскритиковали слова Байдена о санкциях против «Северного ...
В Петербурге в пятницу ожидаются дожди и +17 градусов
В Петербурге ожидается резкое падение цен на жилье
Утром на Сампсониевском мосту произошло лобовое ДТП, на месте реанимация