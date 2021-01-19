На Таллинском шоссе рабочие наткнулись на ржавые боеприпасы времен войны

На Таллинском шоссе рабочие наткнулись на ржавые боеприпасы времен войны
Найденный на Таллинском шоссе боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Красносельском районе Петербурга взрывотехники ОМОН обезвредили несколько снарядов времен войны, найденных случайно при земляных работах.

Как сообщили в главке Росгвардии по городу и области, днем 18 января в дежурную часть ведомства поступила информация об обнаружении ржавых предметов, похожих на боеприпасы. Снаряды нашли рабочие на Таллинском шоссе в Горелово.

Земляные работы сразу приостановили и позвонили в правоохранительные органы. Прибывшие специалисты оцепили территорию. Установлено, что подозрительными предметами оказались семь 105-миллиметровых артиллерийских снаряда немецкого производства. Боеприпасы пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на Бронницкой продолжают ликвидировать последствия обрушения фасада.

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На Таллинском шоссе рабочие наткнулись на ржавые боеприпасы времен войны