На Таллинском шоссе рабочие наткнулись на ржавые боеприпасы времен войны

Найденный на Таллинском шоссе боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Найденный на Таллинском шоссе боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Красносельском районе Петербурга взрывотехники ОМОН обезвредили несколько снарядов времен войны, найденных случайно при земляных работах.

Как сообщили в главке Росгвардии по городу и области, днем 18 января в дежурную часть ведомства поступила информация об обнаружении ржавых предметов, похожих на боеприпасы. Снаряды нашли рабочие на Таллинском шоссе в Горелово.

Земляные работы сразу приостановили и позвонили в правоохранительные органы. Прибывшие специалисты оцепили территорию. Установлено, что подозрительными предметами оказались семь 105-миллиметровых артиллерийских снаряда немецкого производства. Боеприпасы пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на Бронницкой продолжают ликвидировать последствия обрушения фасада.