В доме на Бронницкой продолжают ликвидировать последствия обрушения фасада

Дом был построен в 1974 году. Вероятно, в ходе реставрации с фасада снимут облицовочную плитку, которая небезопасна из-за повышенного риска обрушения. Фото: www.citywalls.ru

Дом был построен в 1974 году. Вероятно, в ходе реставрации с фасада снимут облицовочную плитку, которая небезопасна из-за повышенного риска обрушения. Фото: www.citywalls.ru

В доме №4 на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе Петербурга продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения фасада, произошедшего прямо перед Новым годом.

Здание законсервировано и ожидает капитального ремонта еще с весны 2020 года. Конкурс по выбору подрядчика, который займется восстановлением фасада, должен пройти весной 2021. По наступлению благоприятной погоды, эксперты приступят к реставрационным работам. При этом архитектурный облик дома, как передает телеканал «Санкт-Петербург», изменится, однако каким образом — пока неизвестно.

Сейчас фасад перетянут сеткой, чтобы защитить пешеходов от возможного повторного обрушения облицовочной плитки. Также на территории установили ограждения, за состоянием дома ведется постоянное наблюдение, заявил главный инженер «ЖКС Адмиралтейского района» Сергей Вельбой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что год назад на той же Бронницкой обрушился исторический фасад здания табачной фабрики, который новый застройщик обещал сохранить.