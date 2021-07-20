По делу об убийстве президента Гаити задержали уже 26 человек

Число задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 26.

«Были задержаны еще три человека», — сообщил глава национальной полиции Леон Шарль, слова которого приводятся на странице ведомства в Facebook.

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. Нападение произошло в ночь на сред. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Большинство из нападавших уже задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.