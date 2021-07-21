Россиян предупредили о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать к выходным.

По его словам, температуры в европейской части РФ к выходным будут ниже нормы, прогностическая карта будет окрашена в оттенки синего.

«В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.