Антонов назвал критику «Северного потока — 2» проявлением нечестной конкуренции

Антонов назвал критику «Северного потока — 2» проявлением нечестной конкуренции
Анатолий Антонов. Фото: пресс-служба МИД РФ

Посол России в США Анатолий Антонов назвал политику Соединенных Штатов по отношению к «Северному потоку — 2» проявлением нечестной конкуренции.

«…это нечестная конкуренция на международных рынках и мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этой модели», —заявил дипломат в эфире RT America.

Также он отметил, что хорошие отношения между двумя странами обязательно наладиться.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

анатолий антонов северный поток - 2 США


 

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