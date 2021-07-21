Антонов назвал критику «Северного потока — 2» проявлением нечестной конкуренции

Посол России в США Анатолий Антонов назвал политику Соединенных Штатов по отношению к «Северному потоку — 2» проявлением нечестной конкуренции.

«…это нечестная конкуренция на международных рынках и мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этой модели», —заявил дипломат в эфире RT America.

Также он отметил, что хорошие отношения между двумя странами обязательно наладиться.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.