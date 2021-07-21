В Петербурге устроили свалку бараньих туш после Курбан-байрама

В Петербурге устроили свалку бараньих туш после Курбан-байрама
Свалку копыт, кишков, шкур и голов заметили в канаве в Большой Каменке. Фото: unsplash

Во вторник после праздника Курбан-байрам петербуржец нашел свалку из бараньих шкур и потрохов.

Свалку копыт, кишков, шкур и голов заметили в канаве в Большой Каменке. По мнению жителя города, бараньи останки скинули местные продавцы мяса из Средней Азии, которые поблизости разводят овец. В течение дня они продают тушки, а вечером выкидывают в кусты все оставшиеся после разделки туши.

Мужчина рассказал «Фонтанке», что гости из Средней Азии в полной антисанитарии разводят и продают баранов. Во время Курбан-байрама, по его словам, у поселке происходил какой-то коллапс. Он отметил, что там собрались десятки покупателей. Петербуржец также предположил, что торговцы работают нелегально.

В полиции горожанину заявили, что никаких нарушений в Большой Каменке не нашли.

Позже в администрации Приморского района заявили, что на место выезжал отдел благоустройства с полицейскими. Выяснилось, что участок, на котором нашли свалку бараньих отходов, принадлежит городу. Вывозом туш сейчас занимается комитет по благоустройству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID закрыл мечети и молельни Петербурга в Курбан-байрам.

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