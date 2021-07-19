COVID закрыл мечети и молельни Петербурга в Курбан-байрам

COVID закрыл мечети и молельни Петербурга в Курбан-байрам
Мечети и молельные дома Петербурга закроют в Курбан-байрам из-за COVID-19. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице мечети и молельные дома закрывают свои двери в Курбан-байрам в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

О том, что 20 июля один из главных исламских праздников Курбан-байрам будут отмечать в онлайн-режиме сообщают в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Известно, что уже завтра состоится исламский праздник окончания хаджа. Однако в 2021 году коронавирус в городе на Неве так разбушевался, что мечети и молельные дома города будут закрыты. Поэтому принять верующих на праздничный намаз они не смогут.

Традиционная проповедь пройдет в онлайне.

О месте и времени трансляции духовное управление мусульман Петербурга сообщит чуть позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в РЦП заявили, что непривитым придется замаливать свой грех всю жизнь.

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