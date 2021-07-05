В РЦП заявили, что непривитым придется замаливать свой грех всю жизнь

Люди стали чаще каяться в том, что по их вине кто-то заразился коронавирусом и умер.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что к священникам все чаще приходят покаяться люди, по чьей вине кто-то заразился коронавирусом и умер. Он убежден, что такие граждане будут вынуждены замаливать свой грех всю жизнь. Об этом сегодня, 5 июля, пишет РИА Новости.

«Грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке»,

— сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Иларион убежден, что в первую очередь нужно думать о благе других людей, а потом уже о своем. Он призвал людей делать прививки, а также соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать причиной заражения.

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